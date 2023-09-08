انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس.. شباط: لا مسؤولية للجماعة

هبة بريس - الرباط

علق حميد شباط، رئيس مجلس مدينة فاس الأسبق، على واقعة انقطاع الكهرباء، مساء أمس الخميس، خلال مباراة المغرب والبرازيل بملعب فاس.

وقال شباط في تصريح توصلت هبة بريس بنسخة عنه “من الواجب ان أوضح ان مسؤولية هذا الحدث الخطير في هذه النازلة تتحملها إولا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ثم السيد الوالي بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة والمسؤول الأول عن الأمن في المدينة.

أما ” طاحت الصومعة علقوا الحجام “، يضيف شباط، فهذا أمر مرفوض وغير أخلاقي، مسترسلا بالقول “للأسف يتم تشويه العمل السياسي، وبالتالي العودة إلى الوراء في المجال الديمقراطي صمام الأمان في وطننا العزيز، لذا لا بد أن أؤكد ان لا مسؤولية للجماعة في انقطاع الكهرباء بالمركب الرياضي بفاس والسلام.”

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