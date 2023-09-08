انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس.. الـONEE: لا نتحمل أية مسؤولية

2023-09-08 / 15:16
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هبة بريس - الرباط

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الجمعة، أنه لا يتحمل أي مسؤولية في حادث انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب الكبير لفاس، مساء الخميس خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم بنظيره البرازيلي، مؤكدا أن هذا الملعب غير مزود بالشبكة الكهربائية للتوزيع التابعة له.

وأعرب المكتب الوطني للكهربا ء والماء الصالح للشرب، في بلاغ توضيحي، عن إدانته لتوجيه اتهامات مغلوطة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحميله مسؤولية حادث انقطاع التيار الكهربائي على الملعب الكبير لفاس مساء يوم 7 شتنبر 2023”.

وأكد المصدر ذاته أن “المكتب يوضح أن الملعب الكبير لفاس غير مزود بالشبكة الكهربائية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبالتالي فإن المكتب لا يتحمل مسؤولية هذا الحادث”.

وأفاد البيان التوضيحي بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “إذ يعرب عن إدانته لهاته الممارسات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ويعبر عن أسفه لعدم القيام بالتحقق من الأخبار قبل نشرها كما يمليه الضمير الإعلامي النزيه، فإنه يؤكد على الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص الاتهامات المغلوطة موضوع المقال”.

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