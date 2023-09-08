العباية و القميص ممنوعان في مدارس فرنسا.. بقرارين سياسي و قضائي

بقلم : د/ إدريس فــجـــر

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((وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)) صدق الله العظيم

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حكم و تعليق

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الــوقــائــع :

لا حديث منذ مدة في وسائل إعلام فرنسا و السوشيال ميديا و الصالونات و الندوات و أعضاء الحكومة و البرلمانيين … الخ ، الا عن شيء واحد وهو منع العباية والقميص من ارتدائه بمدارس فرنسا ، التيار في معظمه ضد العباية والسباحة ضد التيار صعبة ان لم تكن مستحيلة

وزير التعليم الفرنسي الجديد كابرييل أطال يقرر رسميا منع التلاميذ او الطلبة من ارتداء العباية او القميص باعتباره لباسا يحمل رموزا دينية ، و المقصود هنا بالطبع هو الدين الاسلامي ، وتقرر بعض الجمعيات الفرنسية الطعن في هذا القرار الوزيري امام القضاء الإداري

2 – حكم القضاء :

اليوم الخميس 7 شتنبر 2023 مجلس الدولة الفرنسية أعلى هيئة في القضاء الإداري – بصفته قاضيا استعجاليا – يحكم و يقضي برفض دعوى الجمعيات التي طعنت في قرار وزير التعليم ، و جاء في تعليل القرار الاستعجالي بأن :

(( قرار منع اللباس المذكور لا يشكل اي مساس خطير او غير شرعي ظاهريا لحرية أساسية … )) ،

و يقصد بهذه الحرية الاساسية حرية كل شخص في ارتداء ما يريد من لباس و القاضي الاداري الاستعجالي الفرنسي يرى بأن لم يقع أي خرق لهذه الحرية رغم صدور قرار سياسي بمنع العباية والقميص .

3 – التعليق :

بعد المعركة ضد الفولار الاسلامي او الحجاب و النقاب و البوركيني واللحم حلال الخ … ، جاء دور العباية و القميص ،

ارتداء العباية ملحوظ في 513 مؤسسة تعليمية في مجموع فرنسا … رقم صغير في احصائيات المدارس

الشريعة الاسلامية هي التي تحدد ما إذا كانت العباية او القميص يعتبران لباسا دينيا او اسلاميا أم لا و ليس الاحزاب او وسائل الاعلام ، فمثلا مصادر الشريعة الاسلامية تنهى عن حلق اللحية فهذه المصادر هي المعول عليها

مجلس الديانة الاسلامي بفرنسا الذي تعترف به الحكومة الفرنسية كمخاطب رسمي يعلن بان العباية ليست لباسا و لا رمزا دينيا اسلاميا و يرفض هذا المجلس قرار وزير التعليم

بعد احداث الشغب و العنف و المظاهرات التي اجتاحت فرنسا في شهر يونيو 2023 عقب وفاة الشاب من اصول جزائرية المسمى ” نائل ” ، معظم التيار في فرنسا اليوم ضد ارتداء العباية بالمدارس ، والقضاء الاستعجالي لم يستطع السباحة ضد هذا التيار و قرر رفض الطعن الذي تقدمت به بعض الجمعيات المتعاطفة مع المسلمين بفرنسا

النزاع القضائي لم ينته بعد و سيطرح امام قضاء الموضوع الاداري واحمالات الغاء قرار وزير التعلم تبدو ضعيفة (( النهار المزيان باين من صباحو )) يقول المثل ، والله أعلم ، رفض الطعن من طرف القضاء المستعجل مؤشر سلبي عما سيتقرر استقبالا لدى قضاء الموضوع .

سؤال بسيط في الختام : المحامية الفرنسية ترتدي روب او بذلة مهنة المحاماة وهي شكل من اشكال العباية ، و اعضاء في الحكومة الفرنسية السابقة او الحالية لا يحلقون لحيتهم فهل هؤلاء حاملين لرموز دينية معينة وتتعارض مع مبادئ اللائكية و يخالفون النظام العام ؟

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