وجدة.. العثور على جث.تي طفلين غرقا في سد

هبة بريس - وجدة

عثرت مصالح الوقاية المدنية نهار اليوم الخميس 07 شتنبر الجاري على الطفلين الغريقين بسد إمتلأ بالامطار الاخيرة بجماعة مستفركي التابعة ترابيا لعمالة وجدة أنجاد.

وحسب مصدر مطلع، فالطفلين خرجا من المنزل صباح يوم الاربعاء قصد اللعب، قبل أن يختفيا ويبدأ البحث عنهم بواسطة العائلة و الاقارب، حيث تم العثور على نعليهما وملابسهما بجانب السد المسمى بحاسي لحمر.

ويضيف المصدر ذاته، أنه تم إخبار الدرك الملكي و الوقاية المدنية التابعة للنعيمة، حيث بدأت عملية البحث على الطفلين الغريقين بنفس السد، حتى تم العثور على جثتي الطفلين صباح هذا اليوم.

هذا وقد تم انتشال جثتي الطفلين الغريقين ونقلهما لمستودع الأموات بمدينة وجدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0