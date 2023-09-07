الدعم السريع”: البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا

2023-09-07 / 13:05
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هبة بريس - وكالات

وصفت قوات “الدعم السريع” في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.

وقال مستشار قائد قوات “الدعم السريع”، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، إن “البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا وقراره مجرد حبر على ورق”، مؤكدا أنه “لن يؤثر علينا سياسيا أو عسكريا وسنواصل معاركنا ضد الجيش”.

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات “الدعم السريع”.

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‫5 تعليقات

  3. ما ذنب هدا الشعب في هذه الدوامات السياسية لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

  4. ادن محكوم علا هدا الشعب العيش الغير المستقر اللهم هدي النفوس والشعوب واانصر من يحب الخير لبلده

  5. كل هده النيزاعات وهده الاشتباكات والله لا تقع الا علا راس المواطن لهدا البلد والله سيحاسبون علا كل حرف وكل كلمة تصدر في حق هدا البلد

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