البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع

هبة بريس - وكالات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد افتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.

وأورد مجلس السيادة في بيان: “وجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ”.

وأضاف البيان “يأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة”.

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