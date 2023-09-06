المدعي العام الإسباني: هيرموسو تقدمت بشكوى ضد روبياليس

هبة بريس - وكالات

قال مكتب المدعي العام، الأربعاء: إن جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات تقدمت بشكوى قانونية بسبب قُبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لها على غير رغبتها، خلال مراسم تتويج المنتخب الوطني بكأس العالم.

وبعد هذه الشكوى، يمكن أن يواجه روبياليس اتهامات جنائية إلى جانب بدء تحقيق من أعلى محكمة رياضية في إسبانيا بسبب «سوء سلوك خطير»، إلى جانب تحقيق من الاتحاد الدولي (فيفا).

هذا وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 غشت الماضي.

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