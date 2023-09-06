قبيل لقاء الأسود.. الركراكي يتواصل مع الإعلام يوم الجمعة

2023-09-06 / 16:50
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هبة بريس ـ رياضة 

يعقد الناخب الوطني وليد الركراكي، يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 بداية من الساعة السادسة والربع مساء، ندوة صحافية بقاعة المؤتمرات بملعب أكادير الكبير.

هاته الندوة تأتي للحديث عن المباراة التي ستجمع يوم السبت المقبل بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بكوت ديفوار عام 2024.

بدوره، سيعقد أنسومانا كيتا، مدرب المنتخب الليبيري، ندوة صحافية بقاعة المؤتمرات بملعب أكادير الكبير، وذلك يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 بداية من الساعة 11 والنصف صباحا.

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