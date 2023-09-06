دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

2023-09-06 / 12:58
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هبة بريس - وكالات

حذرت دراسة يابانية من كثرة تعرض الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة ما يتسبب بتأخر نمو الوظائف العقلية في مراحل لاحقة من الطفولة.

وعمل فريق بحثي مشترك من جامعتي هاماماتسو وتوهوكو على قياس النمو العقلي لما يقرُب من 7 آلاف طفل في الفئة العمرية ما بين عامين وأربعة أعوام في خمسة مجالات رئيسية تتعلق بالتواصل والمهارات الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.

وبينت الدراسة أنّ نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 5ر48%، ونسبة من تعرضوا للشاشات أقل من ساعتين 5ر29%، ثم من ساعتين إلى أربع ساعات 9ر17%، فيما بلغت نسبة من تعرضوا للشاشات لأربع ساعات أو أكثر 1ر4%.

وكشفت الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدة أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر عام تؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر عامين في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية، وعندما يبلغون سن أربع سنوات، يحدث لهم تأخر في مجالات التواصل وحل المشكلات.

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