في أول ظهور لهن بعد المونديال.. لبؤات الأطلس يواجهن زامبيا وديا

2023-09-06 / 14:40
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هبة بريس ـ رياضة 

بعد المشاركة المتميزة للبؤات الأطلس في مونديال استراليا و نيوزيلندا، و في أول ظهور لهن بعد هذا الحدث العالمي، ستجري رفيقات غزلان الشباك مباراة ودية.

ففي إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، يجري المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يومي الجمعة 22 شتنبر 2023 و الثلاثاء 26 شتنبر 2023 مباراتين وديتين أمام منتخب زامبيا بالمغرب.

بدوره المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة سيخوض مباراتين وديتين بالمغرب أمام منتخب ايسلندا ، وذلك يومي الجمعة 22 شتنبر 2023 و الاثنين 25 شتنبر 2023.

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