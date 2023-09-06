وجدة.. تسجيل 6 حالات تسمم غذائي بمطعم قرب الحي الجامعي

هبة بريس - وجدة

عرفت أحد المطاعم للمأكولات الخفيفة المتواجدة بحي بوعرفة قرب الحي الجامعي، ليلة أمس الثلاثاء 05 شتنبر الجاري تسجيل حالات تسمم غذائي.

وحسب مصدر مطلع، فقد وصل العدد الى 06 حالات تسمم غذائي من بينهم 04 طلبة، توافدت على المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة بشكل مستعجل بعد إحساسهم بالغثيان والتقيؤ.

وهذا، فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة الحيثيات، كما تم أخذ تحليلات لمعرفة نوع التسمم.

الى ذلك، دعا مواطنون إلى ضرورة تكثيف دوريات المراقبة من طرف المصالح الصحية في ظل تناسل عدد “السناكات” التي لا تحترم المعايير المعمول بها.

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