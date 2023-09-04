دراسة: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة المزاجية

هبة بريس - وكالات

أكد خبراء التغذية أن وجبة الفطور يجب أن تكون أهم وجبة في اليوم، لأن ما يتم تناوله على معدة فارغة مهم حقًا إذ يمكن أن يؤثر على الوزن وصحة القلب وكيفية عمل العقل.

وتشير الأبحاث إلى أن بدء اليوم بوجبة فطور صحية تشمل البذور واللوز والشوفان وماء الليمون والشاي الأخضر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة، لأن البذور غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

وفي الوقت نفسه، يقدم اللوز قدر مناسب من البروتين، أما الشوفان فيقدم جرعة سخية من الألياف ويساعد على تنظيم عملية الهضم.

وعندما يتعلق الأمر بماء الليمون، فإن صفاته المرطبة، إلى جانب تعزيز فيتامين C، تساعد على تقوية المناعة وتساعد في امتصاص الحديد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0