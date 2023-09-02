برلمانية تسائل الميراوي حول إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة طنجة

2023-09-02 / 20:36
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هبة بريس - متابعة

ساءلت مليكة لحيان البرلمانية عن حزب الاستقلال ، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول :”إحداث أحياء جامعية جديدة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة”.

وجاء في السؤال الكتابي للحيان :”لا يخفى عليكم مدى حاجة الطلبة المنحدرين من إقليم أصيلة على اختلاف تخصصاتهم إلى إحداث أحياء جامعية جديدة لإيواهم، بما يضمن متابعة دراستهم الجامعية في أحسن الظروف، سيما وأن أغلبهم ينحدر من مناطق بعيدة عن مكان تواجد الكلية، مما يزيد من معاناتهم الاجتماعية والمادية”.

وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها :”لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل إحداث أحياء جامعية جديدة على صعيد الجهة لإيواء الطلبة سيما أبناء إقليم أصيلة، وذلك من أجل متابعة دروسهم الجامعية في أحسن الظروف”.

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