بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. امرابط: “شرف كبير بأن أمثل فريق أحلامي”

هبة بريس - وكالات

حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي، صفقة النجم المغربي سفيان أمرابط، وذلك في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.

وقال نادي “الشياطين الحمر” على موقعه الرسمي: “انضم سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي، حتى يونيو 2024”.

وفي أول تعليق على انتقاله للشياطين الحمر، قال سفيان أمرابط: “إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر في هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائما إلى قلبي والآن أمثل فريق أحلامي”.

وأضاف: “أنا لاعب شغوف. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق.. أعرف تماما كيف يحب إيريك تن هاغ العمل وما يحتاجه من لاعبيه”.

وتابع “أعلم أنه سيعمل على إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم”.

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