خلال أسبوع.. تسجيل 309 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة فاتح شتنبر، في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 309 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19) التي تغطي الفترة من 26 غشت إلى 01 شتنبر 2023، أن 6 ملايين و886 ألف و 234 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 425 ألف و 735 شخصا، مقابل 24 مليون و 923 ألف و 869 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 61 ألف و09 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية .

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 275 ألف و864 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع “معدل الإيجابية” الأسبوعي يناهز 6.4 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط- سلا- القنيطرة (101)، والدار البيضاء- سطات (84) وسوس- ماسة (60)، وفاس- مكناس (15)، وجهة الشرق (7)، وبني ملال- خنيفرة (17)، وكلميم- واد نون (5)، والعيون- الساقية الحمراء (3)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (1)، درعة- تافيلالت (0).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 328 حالة، مع عدم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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