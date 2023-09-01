سفيان امرابط لاعبا جديدا لنادي مانشستر يونايتد 

هبة بريس

أكد الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، انتقال الدولي المغربي ولاعب فيورنتينا الايطالي سفيان أمرابط، الى نادي مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وجاء في منشور فابريزيو رومانو : ” سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الجديد كما تم الكشف عنه سابقًا، ها نحن نؤكد ذلك صفقة إعارة برسوم قدرها 10 ملايين يورو بالإضافة إلى شرط الشراء في يونيو 2024 بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافات إذا أراد مان يونايتد بقاء سفيان على المدى الطويل”.

وأضاف أن اللاعب سفيان في طريقه إلى نادي “الشياطين الحمر” للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقده.

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