الـONCF: نشاط نقل المسافرين ينمو بنسبة 34 %

هبة بريس

سجل نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموا ملحوظا بنسبة 34 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، وذلك مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2022.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ حول نتائجه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن النشاط حقق رقم معاملات بلغ 653 مليون درهم مع تسجيل 12,2 مليون مسافر (زائد 17 في المائة)، مؤكدا الجاذبية الكبيرة التي يحظى بها القطار.

كما أبرز البلاغ تسارع الدراسات المتعلقة بمشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية بغرض البدء في حلقة التنمية المقبلة.

ومن جهة أخرى، أحرز المكتب تقدما آخر في انتقاله الطاقي، مع 60 في المائة من الطاقة الخضراء في مزيجه الكهربائي (ما يعادل 3.800.000 شجرة مزروعة)، والتزاما أقوى من أجل مستقبل أفضل وأكثر خضرة واقتصاد أنظف.

وخلص البلاغ إلى أن النتائج الجيدة تؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية للمكتب ومكانة شبكة السكك الحديدية باعتبارها دعامة لحركية مستدامة

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