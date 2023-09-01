الـONCF: نشاط نقل المسافرين ينمو بنسبة 34 %

2023-09-01 / 12:00
0
هبة بريس

سجل نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموا ملحوظا بنسبة 34 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، وذلك مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2022.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ حول نتائجه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن النشاط حقق رقم معاملات بلغ 653 مليون درهم مع تسجيل 12,2 مليون مسافر (زائد 17 في المائة)، مؤكدا الجاذبية الكبيرة التي يحظى بها القطار.

كما أبرز البلاغ تسارع الدراسات المتعلقة بمشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية بغرض البدء في حلقة التنمية المقبلة.

ومن جهة أخرى، أحرز المكتب تقدما آخر في انتقاله الطاقي، مع 60 في المائة من الطاقة الخضراء في مزيجه الكهربائي (ما يعادل 3.800.000 شجرة مزروعة)، والتزاما أقوى من أجل مستقبل أفضل وأكثر خضرة واقتصاد أنظف.

وخلص البلاغ إلى أن النتائج الجيدة تؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية للمكتب ومكانة شبكة السكك الحديدية باعتبارها دعامة لحركية مستدامة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “غلوبال فايننس”: الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

“غلوبال فايننس”: الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية…

2023-08-31 / 20:29
Photo of بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية

بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية

2023-08-30 / 22:00
Photo of إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

إيبيريا ” إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

2023-08-30 / 18:03
Photo of الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من جديد بعد حجز طن من هذه المادة

الداخلة : شبكة صيد ” خيار البحر” تنشط من…

2023-08-30 / 14:30
Photo of بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

2023-08-29 / 16:56
Photo of ارتفاع الصادرات المغربية لتركيا بنسبة 56%

ارتفاع الصادرات المغربية لتركيا بنسبة 56%

2023-08-27 / 10:55
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 1.76% مقابل الدولار

2023-08-26 / 16:55
Photo of بنسبة 25%.. انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء العيون

بنسبة 25%.. انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء العيون

2023-08-25 / 17:14
Photo of درجات الحرارة تدفع المهنيين لرفع سعر الطماطم بدرهمين للكيلوغرام الواحد

درجات الحرارة تدفع المهنيين لرفع سعر الطماطم بدرهمين للكيلوغرام…

2023-08-25 / 17:00
Photo of مزور: المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال التجارة

مزور: المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال التجارة

2023-08-25 / 16:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق