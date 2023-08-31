عين على السوق بسطات.. الحرارة والجفاف ترفعان الأسعار من جديد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في جولة بسوق اشطيبة والأسواق العشوائية المنتشرة بأزقة مدينة سطات، قامت هبة بريس صباح اليوم الخميس بجولة قصيرة لرصد تطورات السوق مع موجة الغلاء التي اجتاحت من جديد بعض أنواع الخضر…

الكل يتحدث عن الأسباب الرئيسية وراء موجة الغلاء هاته التي تربع ” الجزر” على كرسي الريادة بسعر تراوح مابين 12 و 10 درهم للكيلو غرام الواحد، متبوعا بالبطاطس التي تراوح ثمنها مابين 9 دراهم و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما الطماطم بلغت 6دراهم…

صاحب مقولة ” مادام لحسن والحسين في الباب مضربي حساب”، وهو خضار رفقة شقيقه التوأم بسوق اشطيبة، قال بأن ارتفاع الأسعار راجع بالأساس إلى موجة الحر التي ضربت المنطقة والتي أتلفت الأطنان من الخضر خاصة تلك المخبأة في ” العشة” كالبطاطس… ناهيك عن اتلاف أخرى داخل الحقول مثل الطماطم والفلفل وغيرها….ناهيك عن أسباب أخرى متعلقة بشبح الجفاف وانهاك الفرشة المائية.

هذا وقد اختلفت أسعار الخضر، بدءا من اللوبيا الخضراء والفكوص والخيار والباربا والبادنجال والفلفل الأخضر مابين 5 دراهم و8 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما استقر سعر الكيلوغرام الواحد من البصل في 7 دراهم، دون الحديث عن باقي أنواع الخضر والفواكه الأخرى، أما الأسماك فتلك قصة أخرى.

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