بنسبة 12%.. السلطة المينائية طنجة المتوسط تحسن رقم معاملاتها

هبة بريس

بلغ رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط 1,82 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بارتفاع نسبته 12 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفادت السلطة، في بلاغ صحفي حول مؤشراتها المالية، بأنه خلال الفصل الثاني 2023 فحسب، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 11 في المئة إلى 953 مليون درهم.

وعلى مستوى البضائع، أشارت السلطة إلى معالجة 60 مليون طن عند متم يونيو و32 مليون طن خلال الفصل الثاني 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات المعبأة، فقد بلغت 324 مليون درهم، شاملة في الوقت نفسه البنيات التحتية والطرق والشبكات المختلفة والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

من جهة أخرى، بلغت ديون التمويل 10,1 مليار درهم، من بينها 4,9 مليار درهم من القروض السندية، بانخفاض نسبته 0,6 في المئة مقارنة بمتم 2022.

وتعد السلطة المينائية طنجة المتوسط فرعا للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المكلفة بتسيير ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء الركاب والدحرجة وميناء طنجة المتوسط 2.

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