طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بكافة مناطق المملكة

2023-08-29 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية، اليوم الثلاثاء، باستمرار الطقس الحار نسبيا فوق كل من سهول تادلة، داخل الغرب، السايس، الجنوب-الشرقي وكذا شرق الأقاليم الجنوبية.

و يرتقب بروز رعد مصحوب بقطرات مطرية متفرقة محلية جنوب المنطقة الشرقية وأقصى الجنوب، وتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى والشمالية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسهول الوسطى، جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع الطفيف شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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