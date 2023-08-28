المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي”

هبة بريس - وكالات

أعلن المدعي العام الإسباني الاثنين أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا في مزاعم “اعتداء جنسي” بشأن قضية قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الموقوف مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للاعبة جيني هيرموسو خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وستفتح النيابة العامة تحقيقًا في “وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي”، وفقًا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحافي أُرسل إلى وكالة فرانس برس، داعيًا جينيفر هيرموسو التي قام روبياليس بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة “في غضون 15 يوماً” لكي “يتم إعلامها بحقوقها كضحية” و”لتقديم شكوى” إذا لزم الأمر.

وأوقف “فيفا” روبياليس الذي رفض الاستقالة من منصبه، السبت على خلفية تقبيله هيرموسو بالقوة على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 غشت الحالي، مما أثار انتقادات شديدة.

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