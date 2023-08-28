المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي”

2023-08-28 / 16:46
1
هبة بريس - وكالات

أعلن المدعي العام الإسباني الاثنين أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا في مزاعم “اعتداء جنسي” بشأن قضية قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الموقوف مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للاعبة جيني هيرموسو خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وستفتح النيابة العامة تحقيقًا في “وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي”، وفقًا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحافي أُرسل إلى وكالة فرانس برس، داعيًا جينيفر هيرموسو التي قام روبياليس بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة “في غضون 15 يوماً” لكي “يتم إعلامها بحقوقها كضحية” و”لتقديم شكوى” إذا لزم الأمر.

وأوقف “فيفا” روبياليس الذي رفض الاستقالة من منصبه، السبت على خلفية تقبيله هيرموسو بالقوة على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 غشت الحالي، مما أثار انتقادات شديدة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ليبيا البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

ليبيا البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

2023-08-28 / 21:11
Photo of قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

2023-08-28 / 20:23
Photo of أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

2023-08-28 / 17:15
Photo of اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

2023-08-28 / 14:47
Photo of بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

2023-08-28 / 13:14
Photo of تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة هذه السنة

تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة…

2023-08-28 / 12:58
Photo of ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

2023-08-28 / 11:22
Photo of إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

2023-08-28 / 09:30
Photo of فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في كورسيكا

فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في…

2023-08-28 / 09:20
Photo of بعد لقاء نظيرها الاسرائيلي ..الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا ويحيلها على التحقيق

بعد لقاء نظيرها الاسرائيلي ..الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية الليبية…

2023-08-27 / 23:23

تعليق واحد

  1. هاد شياطين الإنس لي كينغصو الفرحة ديال الشعوب والدول ما خطاو حتي بلاد ، في إسبانيا (التشلقيم) من الشفتين للاعبة لا حول ولا قوة لها أمام رئيس اتحاد الكرة الاسباني يا حصرة، في المغرب باقي كاع ما فضينا فضيحه التلاعب بتذاكر المونديال ، الحمد لله ملي كاين العدالة و الضمير الجماعي الدي يستنكر و يفضح مثل هده التصرفات المشيمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق