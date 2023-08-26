نابولي يرغب في التعاقد مع اللاعب سفيان أمرابط

هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن نابولي، بطل الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، يحاول التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وقالت “ديلي ميل” إن نابولي يريد تعزيز خط الوسط قبل إغلاق بات سوق الانتقالات، ويفكر في منافسة مانشستر يونايتد على الدولي المغربي.

لكن الصحيفة أوضحت أن نابولي قد لا يكون على استعداد لتقديم نفس العرض المقترح من مانشستر يونايتد لضم أمرابط والذي تقدّر قيمته بـ30 مليون جنيه إسترليني.

ويتدرب أمرابط حاليًا بمفرده وسط تكهنات شديدة مستقبله، خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن.

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