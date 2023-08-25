بنسبة 25%.. انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء العيون

هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 25 في المئة عند متم يوليوز 2023، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد.

وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بلغت 117 ألفا و 356 طنا، في مقابل 157 ألفا و 461 طنا خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وأوضحت أن القيمة المالية لهذه المفرغات ارتفعت بنسبة 5 في المئة متم يوليوز إلى 972.93 مليون درهم، مقابل 924.46 مليون درهم على أساس سنوي.

وأضاف المصدر أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء العيون سجلت، بدورها، انخفاضا بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 100 ألف و 646 طن، بقيمة مالية تقدر بـ 401.83 مليون درهم (16 – في المئة).

وفي ما يتعلق بالكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء العيون، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 32 في المئة لتبلغ 10.869 طنا، محققة بذلك ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 27 في المئة (160.26 مليون درهم).

وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة منها ارتفاعا بنسبة 27 في المئة، حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 5489 طنا، وبقيمة مالية تقدر بـ 399.79 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 30 في المئة، فيما عرفت الكميات المفرغة من القشريات انخفاضا بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 351 طنا (11 مليون درهم/23 – في المئة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما مجموعه 599.909 طنا، بانخفاض بنسبة 17 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.

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