المنتخب الوطني للدراجات يحافظ على مركزيه 26 عالميا والثاني إفريقيا

هبة بريس

حافظ المنتخب الوطني المغربي للدراجات على مركزه ال26 عالميا، والثاني إفريقيا خلف منتخب إرتريا الذي يتشكل من لفيف من الدراجين المحترفين بعدد من الأندية لاسيما من أوروبا، حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي للدراجات (UCI).

ووفق التصنيف ذاته فقد حافظ المنتخب المغربي على مركزه السادس والعشرين عالميا والثاني إفريقيا (أفريكا تور) برصيد 1706 نقاط خلف منتخب إريتريا ، الذي يتوفر على رصيد 24ر3535 نقطة ، ويحتل المركز ال19 عالميا والأول إفريقيا، فيما تراجع منتخب جنوب إفريقيا إلى المرتبة الثالثة إفريقيا و 28 عالميا وفي رصيده 57ر1385 نقطة ، ويأتي بعده منتخب الجزائر في المركز ال 30 عالميا والرابع افريقيا.

وعلى مستوى ترتيب الفرق القارية يأتي في المقدمة الفريق المغربي” سيدي علي أونلوك”، ب 194 نقطة، يليه فريق “ماي ستارز” الرواندي (90 ن) ثم فريق “باي سيكاسال بيترو لواندا” الأنغولي (50ن).

وعلى مستوى الترتيب الفردي للدوري الإفريقي (أفريكا تور ) يحتل الدراج المغربي أشرف الدغمي المركز الرابع ( 532 ن)، بينما ارتقى مواطنه عادل العرباوي من المركز السابع إلى السادس (375 ن).

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