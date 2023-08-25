مزور: المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال التجارة

هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال التجارة، لاسيما مع الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي الحامل لعلامة “صنع بالمغرب”، وتشجيع خلق مناصب الشغل المستدامة والجودة.

وفي تصريح على هامش فعاليات افتتاح المتجر الرابع ألفا 55 بالدار البيضاء وسط المركز التجاري “أيريا مول” والذي يثمن المنتوج ” صنع في المغرب”، قال مزور “اليوم، أصبح المستثمرون المغاربة أكثر طموحا وأشد ثقة في إمكانات بلادنا، وفي مهارات المواهب الشابة”.

وأبرز أن “الجيل الجديد يحظى بتدريب أكثر ويتسم بالالتزام والابتكار بصورة أكبر”.

ورحب الوزير بالمقاربة المواطنة التي يعتمدها هذا المركز التجاري الجديد، داعيا مختلف الوحدات التجارية إلى تسليط الضوء على المزيد من المنتجات المغربية ذات الصيت الوطني والعالمي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0