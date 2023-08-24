أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

2023-08-24 / 18:07
هبة بريس _ وكالات

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح، في حادث إطلاق نار جماعي وقع مساء أمس الأربعاء في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفادته السلطات.

وأوضحت الشرطة المحلية أن شخصا تم تحديد هويته على أنه ضابط شرطة متقاعد أطلق النار داخل حانة في مقاطعة أورنج، على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس.

وأفاد مكتب ضابط مقاطعة أورنج عبر مواقع التواصل الاجتماعي “نؤكد مقتل أربعة أشخاص في الموقع بينهم مطلق النار ونقل ستة إلى المستشفى بينهم خمسة مصابون بالرصاص”.

وأشارت السلطات إلى أن اثنين من الجرحى “في وضع حرج”.

وأحصى تقرير صادر عن منظمة “أرشيف العنف المسلح” نحو 465 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، مبرزا أن ما لا يقل عن 12 ألف و346 شخصا لقوا حتفهم خلال أعمال عنف مسلح منذ بداية العام.

وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا، في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة. وحسب الملاحظين، فإن نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة تشهد تناميا في المدن الكبرى، من قبيل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو.

وفي مواجهة تصاعد العنف المسلح، ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس في عدة مناسبات، للعمل ضد هذه الآفة، مؤكدا أن الوقت قد حان لإصلاح تشريعات الأسلحة النارية

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