الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة

2023-08-24 / 15:42
0
هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن، وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في هذا الصدد.

وأضاف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم ينص على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.

ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.04.684 من أجل تمكين المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من تسليم الرأي التقني المذكور للمعنيين بالأمر، بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات أخرى من المرسوم المذكور، وذلك من أجل أخذ التطورات التي عرفها قطاع الدواجن، وكذا متطلبات التنظيم الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعين الاعتبار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتكب حادثة سير مميت.ة وأخفى معالمها.. إيقاف شخص بالبيضاء

ارتكب حادثة سير مميت.ة وأخفى معالمها.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-08-24 / 16:32
Photo of من يحمي السياح المغاربة من إحتيال وكالات أسفار ؟

من يحمي السياح المغاربة من إحتيال وكالات أسفار ؟

2023-08-24 / 16:25
Photo of الناظور .. توقيف 03 أشخاص متورطين بالنصب والإبتزاز

الناظور .. توقيف 03 أشخاص متورطين بالنصب والإبتزاز

2023-08-24 / 15:30
Photo of “السياقة الاستعراضية” تجر شخصا للاعتقال بمكناس

“السياقة الاستعراضية” تجر شخصا للاعتقال بمكناس

2023-08-24 / 12:53
Photo of صفرو .. جماعة المنزل” آش خاصك العريان مهرجان أ مولاي”

صفرو .. جماعة المنزل” آش خاصك العريان مهرجان أ…

2023-08-24 / 11:17
Photo of يروج لـ”المث.لية الجن.سية”.. السلطات تسحب كتابا من المكتبات والأسواق الكبرى

يروج لـ”المث.لية الجن.سية”.. السلطات تسحب كتابا من المكتبات والأسواق…

2023-08-24 / 10:22
Photo of تمارة.. إيقاف زوجين حاولا تسجيل رضيعة باسمهما بطريقة مشبوهة

تمارة.. إيقاف زوجين حاولا تسجيل رضيعة باسمهما بطريقة مشبوهة

2023-08-24 / 09:32
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-08-24 / 09:14
Photo of تيزنيت : حادث سير يخلف وفاة سيدة وسقوط عدد من الجرحى

تيزنيت : حادث سير يخلف وفاة سيدة وسقوط عدد…

2023-08-23 / 23:55
Photo of حوالي 20 شخصا في حالة هستيريا يرعبون بالليل أسرا بمنطقة عبدة

حوالي 20 شخصا في حالة هستيريا يرعبون بالليل أسرا…

2023-08-23 / 23:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق