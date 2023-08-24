بينها السعودية ومصر والإمارات.. “بريكس” تضم 6 دول جديدة لعضويتها

هبة بريس - وكالات

بعد أيام من مشاورات مكثفة حول توسيع مجموعة بريكس، أعلنت المجموعة دعوة 6 دول للانضمام إليها من بينها السعودية، ومصر والإمارات وإيران.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا اليوم الخميس (24 عشت) إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها.

وقال رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ “لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس”.

وأضاف أن العضوية “ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2024”.

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