يروج لـ”المث.لية الجن.سية”.. السلطات تسحب كتابا من المكتبات والأسواق الكبرى

هبة بريس - الرباط

حجزت مصالح السلطات المحلية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، كتابا مدرسي يروج للمثلية الجنسية.

وأقدمت المصالح المعنية، على حجز كمية هامة من الكتاب المطبوع باللغة الفرنسية، بعدد من المكتبات والأسواق التجارية الكبرى بمدينة الرباط.

وجاء هذا التحرك، بعد توصل المصالح المختصة بشكايات من أباء وأولياء أمور التلاميذ وفعاليات جمعوية نبهت من خطورة مضامين الكتاب المذكور الذي يخالف قيم و أخلاق مجتمعنا المغربي ويؤثر بشكل خطير على الأطفال.

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