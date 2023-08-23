إقصاء المغربية آسية رزيقي من سباق 800 متر ببطولة العالم

هبة بريس - و م ع

أُقصيت العداءة المغربية آسية رزيقي، اليوم الأربعاء 23 غشت، من سباق 800 متر سيدات، برسم منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي تجري أطوارها ببودابست.

وحلّت رزيقي في المركز الخامس من السلسلة التأهيلية السابعة بزمن قدره دقيقتان و91/100، وفشلت في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتأهلت الفائزات الثلاثة الأوائل في السلاسل السبعة، إلى جانب العداءات اللواتي سجلن أحسن ثلاثة مواقيت، إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر سيدات، المرتقب إجراؤه مساء بعد غد الجمعة، فيما سيقام النهائي يوم الأحد المقبل.

ويمثل المغرب في بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست – 2023) 17 عداء وعداءة (12 عداء و 5 عداءات)، وأحرز المغرب 31 ميدالية خلال مشاركاته الـ 18 السابقة في بطولات العالم لألعاب القوى، منها 11 ذهبية و12 فضية و8 برونزيات، فاز بها 14 عداء وعداءة، تنضاف إليها ذهبية سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع برسم الدورة الحالية.

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