تقرير: الجفاف يحدث “أزمة مواشي” غير مسبوقة عالميا

هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “إلـ موندو” الإسبانية، أن أسعار الماشية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، نتيجة الجفاف الشديد الذي يؤثر على أكبر المنتجين في العالم، لا سيما الولايات المتحدة وإسبانيا.

وقالت الصحيفة إن الأراضي الأمريكية تعاني من عجز مائي تجاوز نسبة 25%، فيما أدت الأعاصير إلى نفوق الآلاف من رؤوس الماشية، مما أدى إلى تراجع أعداد الماشية في الأسواق وارتفاع أسعارها بنسب تجاوزت 30% خلال العام الجاري.

وأضافت أن أسعار الأعلاف ارتفعت هي الأخرى، بفعل جفاف المحاصيل وقلة الإنتاج، متسببة بزيادة التكاليف على مربي المواشي الذين أصبحوا يعانون أيضًا من نقص إنتاج حيواناتهم بسبب سوء التغذية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة عالميًا.

ووفق تقديرات “MarketWatch”، لا يسبب الجفاف صعوبات معيشية للماشية فحسب، بل يؤثر في المقام الأول على غذائها، لأنه يقلل الإنتاج ويرفع الأسعار، كما يدفع المزارعين إلى ذبح حيواناتهم في وقت مبكر وبأعداد أكبر لتجنب الخسائر.

وانخفض عدد الماشية في أمريكا بنسبة 3% في عام 2022، وهو الرقم الأدنى منذ عام 2015، بحسب التقرير نصف السنوي الذي نشرته وزارة الزراعة الأمريكية حتى ديسمبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن إدارة جو بايدن وافقت على برنامج بقيمة 20 مليار دولار لتجديد وتحديث المزارع قبل عام، لافتة إلى أن الهدف من هذا المشروع الطموح هو أن تتعاون التكنولوجيا مع العمال للحد من تأثير تغير المناخ على محاصيلهم وإنتاجهم الحيواني.

وتؤكد مؤشرات “Cattle Fax” أنه خلال عام 2022، كان نصف الماشية في منطقة الجفاف، ما أدى إلى ارتفاع معدل الذبح إلى 13.5%، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

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