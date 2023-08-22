عند تقديمه للاعب “اسلام سليماني” .. فريق برازيلي ينشرخريطة الجزائر بدون منطقة القبائيل وتندوف

2023-08-22 / 19:20
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هبة بريس - الرباط

نشر فريق نادي كوريتيبا البرازيلي، خريطة الجزائر بدون منطقة القبائيل المطالبة بالاستقلال وتندوف بالصحراء الشرقية التي كانت خاضعة للنفوذ المغربي قبل ان تقتطعها فرنسا لصالح الجارة الشرقية .

وجاء نشر خريطة الجزائر بدون القبائل والصحراء الشرقية، خلال تقديم النادري البرازيلي للاعب الجزائري إسلام سليماني، حيث تم تداول الخريطة ( الناقصة) على نطاق واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دفع بدبل مؤسسة العسكر الى التحرك والتواصل مع الفريق البرازيلي لتعديلها .

وقالت الشروق الجزائرية الدراع الاعلامي للمؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر أن نادي كورتيبا البرازيلي قد اعتذارا رسميا للجزائر، وعبر عن “أسفه الشديد بعد الخطأ الذي ارتكبته إدارة الفريق عند نشرها خريطة الجزائر مبتورة من بعض المناطق”.

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