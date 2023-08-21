العرائش ..فتاة قاصر تــ..ـنهي حياتها بتناول سم الفئران

2023-08-21 / 17:01
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت فتاة قاصر حدا لحياتها ،بتناولها لمادة سامة تستعمل ضد الفئران داخل منزل أسرتها بالعرائش.

وقالت مصادر محلية أن الهالكة تبلغ من العمر 15 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى محمد الخامس بطنجة،بعد ان تم نقلها من المستشفى الاقليمي لالة مريم بالعرائش بسبب تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة .

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية قد فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث والأسباب الكامنة وراء إقدام الهالكة على الانتحار، وذلك في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي ستخضع له المعنية بالامر.

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