رئيس البرلمان العربي: انجازات المغرب عززت من موقعه عالميا

هبة بريس_ الرباط

في ذكرى ثورة الملك والشعب الذي يخلدها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى الكويرة مع كل اطلالة من 20 غشت، وفي سياق التفاعل الدولي مع هذا الحدث الوطني التاريخي الذي يحمل رمزية خاصة تميز مدى صلابة وتلاحم العرش والشعب، هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن، المملكة ملكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية.

وقد أعرب المسؤول العربي عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات.

وشدد ذات المسؤول في بيان اليوم الأحد، على أن هذه الانجازات عززت من مكانة المغرب وحضوره الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن ذكرى ثورة الملك والشعب التي يخلدها الشعب المغربي في 20 غشت من كل سنة تعتبر محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني التي خاضها الشعب المغربي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0