“متقيش ولدي ” تُراسل النيابة العامة لغلق مواقع تعارف تستهدف الأطفال

هبة بريس - الرباط

وجهت منظمة “ماتقيش ولدي” مراسلة للنياية العامة من أجل حجب مواقع إلكترونية خطيرة للتعارف تستهدف الأطفال .

وقالت نجاة أنوار، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، في عريضة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك إنها راسلت النيابة العامة ووزارة الداخلية بسبب مواقع إلكترونية للتعارف بين المراهقين والقاصرين من 13 إلى 25 سنة.

وأضافت المنظمة ، أنه “توجد مواقع أنترنيت للتعارف بين الأطفال الصغار؟ و لكن المشكل أن هذه المواقع يدخلها الكبار أيضا، و للتأكد تفحصوا الأنترنيت و استعملوا كلمات رئيسية للبحث مثل: تعارف المراهقين (RENCONTRE ADO) و لاحظوا بأنفسكم كيف سيهاجمونكم البيدوفيل!!”

وأشارت “متقيش ولدي “انها راسلت رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية لمنع هذه المواقع التي تهدد سلامة الأطفال، قائلة :” المطلوب منكم اليوم، و في الحين هو مشاركتنا هذه العريضة: https://chng.it/JJthnZV9rh ، لأنه على الدولة الفرنسية والاتحاد الاوروبي غلق هذه المواقع التي تشكل خطرا على سلامة أطفالنا.”

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