منيب تراسل لفتيت حول حرمان ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي من الماء

2023-08-20 / 11:32
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هبة بريس - الرباط

وجهت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت حول ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لحرمان ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي من الماء.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية الموجه لوزير الداخلية، بأنها توصلت بشكايات من سكان مناطق زراعة القنب الهندي بإقليمي الحسيمة والشاون، يشتكون من خلالها من ندرة المياه، جراء استيلاء أصحاب النفوذ وبعض تجار الممنوعات على منابع المياه.

وأضافت منيب في سؤالها الموجه لعبد الوافي لفتيت ، ان هؤلاء النافذين يعمدون إلى حفر أبار عميقة بمحاذاة المنابع الطبيعية للمياه بدون موجب حق أو ترخيص وجر المياه بواسطة الخراطيم إلى ضيعاتهم و مزارعهم، مما أدى إلى جفاف هذه المنابع، وبالتالي حرمان المواطنات والمواطنين و ماشيتهم وفلاحتهم من الماء.

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