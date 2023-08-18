أمن طنجة المتوسط يجهض عملية تهريب دولي لشحنة مخدرات

هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، اليوم الجمعة 18 غشت الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من 260 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات مخبأة بعناية داخل تجاويف خاصة بسيارة مرقمة بفرنسا، كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 30 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات.

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