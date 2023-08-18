البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 75 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

اعترضت دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية ، أمس الخميس في عرض ساحل الداخلة، قاربا كان يقل 75 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية.

وعلم لدى مصدر عسكري، أن القارب انطلق يوم 12 غشت الجاري من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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