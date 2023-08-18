بعد 82 يوما من الحادث.. حارس باريس سان جيرمان يغادر المستشفى

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “ليكيب” إن الحارس الإسباني سيرجيو ريكو لاعب باريس سان جيرمان، سيغادر المستشفى، اليوم الجمعة.

ودخل ريكو في غيبوبة لمدة 19 يومًا بعد تعرضه لحادث ركوب الخيل في مايو، وخرج من العناية المركزة منذ 4 يوليو.

وأكدت “ليكيب” أن ريكو، البالغ من العمر 29 عامًا، سيغادر مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، اليوم الجمعة.

كما أكدت ألبا سيلفا زوجة ريكو خروجه من المستشفى، وكتبت عبر موقع “إنستغرام”: “أخيرًا، نحن أحرار، على الرغم من أنني لن أصدق ذلك حتى نمشي عبر الباب”.

وبعد عدة أشهر من العلاج في المستشفى، يجب أن تستمر فترة نقاهة ريكو لعدة أشهر كما ذكرت “ليكيب”.

وتم وضع ريكو في العناية المركزة بعد إصابته بالرأس في نهاية مايو، في حادث ركوب الخيل في الأندلس بإسبانيا.

ولم يشارك ريكو مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، ولو دقيقة واحدة، علمًا أن عقده ينتهي في يونيو 2024.

وفاز ريكو، المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز العام 2019.

ثم انتقل حارس المرمى إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة في العام 2019 أيضًا، قبل أن يصبح الانتقال رسميًّا في 2020.

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