حكيم زياش يقترب من الانضمام لغلطة سراي التركي

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “تشلسي وغلطة سراي توصلا إلى اتفاق لانتقال حكيم زياش”.

وأضاف: “يتبقى بعض التفاصيل ثم إجراء فحصه الطبي لإتمام إجراءات الانتقال. تشيلسي سيتابع الموضوع بعد ما حدث في قضية انتقاله التي فشلت لناديي باريس سان جيرمان والنصر السعودي سابقاً”.

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