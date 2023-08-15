ميناء طانطان.. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي

هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء طانطان، انخفاضا بنسبة 42 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2023، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد.

وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال النصف الأول من سنة 2023، بلغت 28 ألف و567 طنا، بقيمة مالية تقدر بـ 404 مليون و274 ألف درهم، مقابل 48 ألف و941 ألف طنا خلال نفس الفترة من سنة 2022 (405 مليون و20 ألف درهم)، أي بتسجيل انخفاض بلغ 42 بالمائة.

وأضاف المصدر، أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء طانطان سجلت، بدورها، انخفاضا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 20 ألف و132 طنا، بقيمة مالية تقدر بـ 92 مليون و371 ألف درهم، مقابل 40 ألف و615 طنا (124 مليون و384 ألف درهم) في سنة 2022، بانخفاض بلغ 26 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء طانطان، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بلغ 5950 طنا (123 مليون و934 ألف درهم)، مقابل 5799 طنا (106 مليون و868 ألف درهم) خلال نفس الفترة من 2022، محققة بذلك ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 16 بالمائة .

وبالنسبة للرخويات، فقد بلغت الكميات المفرغة خلال الفترة المذكورة 2389 طنا، وبقيمة مالية تقدر بـ 183 مليون و871 ألف درهم، بزيادة بنسبة 9 بالمائة، فيما عرفت الكميات المفرغة من القشريات انخفاضا بنسبة 28 بالمائة لتبلغ 96 طنا (4 ملايين و98 ألف درهم/ ناقص 19 بالمائة في القيمة المالية).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري التي تم تسويقها، ما مجموعه 522.813 طنا، بانخفاض بنسبة 19 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة أزيد من 4 ملايير و986 مليون درهم، مقابل 4 ملايير و838 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

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