الملك: عازمون على توطيد علاقات الصداقة بين المغرب والكونغو

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد دونيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ساسو نغيسو عن أحر تهانئ جلالته، مقرونة بمتمنياته للشعب الكونغولي باطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه لما يجمع بين البلدين من أواصر متينة قائمة على الأخوة والتضامن، مؤكدا عزم جلالته الراسخ على العمل سويا، مع الرئيس الكونغولي، من أجل توطيد علاقات الصداقة بين المغرب والكونغو وجعلها نموذجا ناجحا للتعاون الإفريقي، بما يعود بالخير العميم على الشعبين وعلى القارة الإفريقية.

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