نواب فرنسيون يطالبون ماكرون باتخاذ موقف واضح تجاه قضية الصحراء المغربية

2023-08-14 / 20:24
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هبة بريس- الرباط

طالب 94 نائبًا فرنسيًا الرئيس إيمانويل ماكرون، بضرورة التخلص من التردد واتخاذ موقف واضح بشأن قضية الصحراء المغربية.

ونشرت صحيفة “لوفيغارو” الرسالة التي حث فيها النواب الفرنسيون الرئيس ماكرون على التجاوب مع هذه الدعوة، لما يمكن أن يكون للضبابية الفرنسية في هذه القضية تأثيرا على العلاقات الاستراتيجية مع المملكة المغربية، منوهين بالموقف الالماني والاسباني بخصوص هذه القضية

كما اثار النواب عبر الرسالة ذاتها استياءهم من تذبذب الموقف الجزائري تجاه فرنسا، حيث يجدر بالذكر زيارة الرئيس الجزائري المتكررة إلى فرنسا وفتح ملفاتها، في الوقت الذي يُلقي فيه باللوم على فرنسا كـ “شيطان” يقف وراء مشاكل الجزائر.

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