البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

هبة بريس - وكالات

أكد الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم الإثنين، أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، على حد تعبيره.

وقال في كلمة له بثها التلفزيون السوداني الرسمي، إن الجيش يعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون والحريات.

وأضاف البرهان: “نخوض الحرب مضطرين دفاعًا عن أمن وكرامة السودانيين، بعد أن سلكنا كل السبل لمنع وقوعها، سنحتفل قريبًا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم”.

وتابع: “نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات، لافتًا إلى أن “حميدتي يريد الهيمنة على مقدرات السودان تحت شعار الحكم المدني”، في إشارة إلى قائد قوات “الدعم السريع”.

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