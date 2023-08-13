مــ..ـصرع عامليْن خلال إنجاز أشغال شبكة التطهير السائل بمديونة

2023-08-13 / 18:08
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هبة بريس -

أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن عاملين بشركة للأشغال، يبلغان من العمر على التوالي 48 و20 سنة، لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، غرقا واختناقا، حينما كانا بصدد إنجاز أشغال شبكة التطهير السائل بتجزئة كائنة بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار التابعة للإقليم.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم انتشال جثتي الضحيتين وإيداعهما بمستودع الأموات “الرحمة” بالدار البيضاء.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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