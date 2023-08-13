تارودانت : موجة الحر تقتل ” مشرد” ومطالب بحماية هذه الفئة

2023-08-13 / 13:27
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

لقي شخص في الاربعينيات كان قيد حياته يعيش ” متشردا ” حتفه يوم أمس السبت 12’غشت الجاري ، وسط مدينة اولادك التايمة اقليم تارودانت .

ورجحت مصادر محلية، أن تكون موجة الحرارة التي يشهدها الاقليم والتي تجاوزت 49 درجة مئوية، سببا مباشرا في الوفاة

وفتحت الشرطة القضائية لأمن اولاد التايمة، بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة .

وسبق المنظمات حقوقية أن طالبت الجهات الرسمية، بضرورة التحرك لحماية هذه الفئة التي تعيش على هامش المجتمع، ظروف غير انسانية، مما جعلها عرضة للحر وكذلك البرد، بعد وفاة العشرات تحت سقف السماء، عوض مؤسسات اجتماعية تعتني بهذه الفئة .

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