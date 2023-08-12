خالد ايت الطالب

كورونا تستنفر وزارة الصحة وآيت الطالب يُراسل مسؤوليه الجهويين

2023-08-12 / 14:33
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، على ضرورة تعزيز خطط عمل التطعيم ضد السارس CoV-2 ، مع ضمان التأكد من توافر اللقاحات على مستوى جميع المراكز الصحية في المناطق الحضرية والريفية ، بالتنسيق مع إدارة الأدوية وتوريد المنتجات الصحية وإدارة السكان، ودمج التطعيم ضد السارس – CoV-2 في خدمات الفريق المتنقل، واستهدف الفئات السكانية الضعيفة والمسنين أو المصابين بأمراض مصاحبة، مع تنظيم حملة توعية لعامة السكان بشأن التطعيم.

وطالب الوزير في دورية وجهها إلى مسؤولي وزارته الجهويين حصلت هبة بريس على نسخة منها، (طالب) بالعمل على تنفيذ إجراءات المراقبة والاستجابة للعدوى بفيروس SARS-CoV-2، مع توفير الاختبار المنهجي (PCR أو ART) لأي شخص يستوفي تعريف الحالة المشتبه بها لـ ‏COVID-19، مع دعوته للامتثال للبروتوكول العلاجي.

وأضافت دورية وزارة الصحة أنه وعلى الرغم من الإعلان عن انتهاء حالة طوارئ الصحة العامة COVID-19 ذات الاهتمام الدولي في 5 مايو 2023 ، لا يزال SARS-CoV-2 يمثل تهديدًا رئيسيًا للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 80 ٪ في عدد الحالات من قبل منظمة الصحة العالمية في آخر 28 يومًا (من 10 يوليو إلى 6 أغسطس 2023) ، مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة والنسب المتحدر EG.5 من متغير Omicron ،‏ كان يعتبر متغيرًا مثيرًا للاهتمام (VOI) في 09 أغسطس 2023 ، نظرًا لخصائص انتشاره وخصائص التهرب المناعي المحتملة، داعيا إلى ضرورة تنظيم اجتماعات تنسيقية وتوعوية، والعمل على ثقيف المرضى حول السلوك الصحي خلال المرحلة الحادة من المرض.

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