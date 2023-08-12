المغرب يحصل على أقوى منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

هبة بريس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “المغرب بدأ بتسلم أولى شحنات نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “باراك – إم إكس”، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وتل أبيب للحصول على أسلحة بقيمة نصف مليار دولار.

وذكر موقع “I24” الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن “المغرب بدأ في استلام أول الشحنات من نظام الدفاعي الإسرائيلي “باراك – إم إكس”، خلال الصيف الجاري”.

ووفقا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، تمتاز منظومة “بارك – إم إكس”، بقدرتها على التصدي لمختلف التهديدات الجوية من طائرات مسيرة ومقاتلات جوية، وقذائف الـ”كروز”، وصواريخ السفن، وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى ميزة نظام الاعتراض التلقائي، بحسب الشركة.

وتستطيع منظومة “باراك – إم إكس” اعتراض الصواريخ على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.

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