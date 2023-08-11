قرعة البطولة الوطنية.. ديربي البيضاء في الدورة 14 و ما قبل الأخيرة
هبة بريس ـ رياضة
أجرت لجنة المنافسات بالعصبة الوطنية لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، القرعة الخاصة بالبطولة الوطنية لهذا الموسم.
و أفرزت قرعة البطولة الوطنية إجراء مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء، في الجولة 14 و كذا في الجولة 29 أي الدورة ما قبل الأخيرة من ختام الموسم الكروي.
و سيكون لقاء الديربي حاسما إذا ما كان أحد قطبي البيضاء منافسا على الظفر بدرع الدوري، علما أن قرعة الموسم الماضي كانت قد أفرزت برمجة الديربي البيضاوي في الدورتين 5 و 20.
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