فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

2023-08-11 / 17:45
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هبة بريس - وكالات

وجهت لمهاجم موناكو، وسام بن يدر، تهم “الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي” على خلفية ارتكابات مزعومة حصلت الشهر الماضي، وفق ما أعلن الادعاء المحلي في نيس الجمعة.

وأكد المدعي العام، كزافييه بونوم، في يوليو الماضي “وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين”.

وحسب إذاعة “فرانس أنفو”، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، ابن يدر، الفرنسي الجنسية والتونسي الأصل، وشقيقه الأصغر “بإرغامهما على ممارسة الجنس” بعد قضاء ليلة سويا.

ووجهت لشقيق ابن يدر نفس التهم الجمعة.

وشارك ابن يدر، البالغ من العمر 32 عاما، آخر مرة مع منتخب فرنسا في يونيو 2022.

وكان ابن يدر، حاضرا اليوم الجمعة في تدريبات موناكو استعدادا لمباراته الأولى في الدوري الفرنسي بعد غد الأحد ضد كليرمون.

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‫3 تعليقات

  1. ماذا يحدث في فرنسا كل ساعة تهمة للاعب بدؤوا بنمار. حكيمي والائحة طويلة بل فيهم حتى فنانين.

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